Ολυμπιακός: Δικός του ο Ετιέν Κινκουέ (photos)

Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός η μεταγραφή του Ετιέν Κινκουέ. Ο Γάλλος στόπερ αποκτήθηκε την Ίντερ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2025.

Ο Κινκουέ αναμένεται να αγωνιστεί με την ομάδα Β του Ολυμπιακού στην Super League 2, αλλά θα προπονείται κανονικά υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ετιέν Λούντοβιτς Γιουτέ Κινκουέ από την Ίντερ Μιλάνου μέχρι το 2025.

Ο υψηλόσωμος (1,95) κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 2002 στη Λιόν της Γαλλίας και ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Τρουά.

Σε ηλικία 17 ετών η Ίντερ Μιλάνου απέκτησε τα δικαιώματά του για δύο χρόνια και μετά από μία σεζόν στη δεύτερη ομάδα η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου επέκτεινε το συμβόλαιό του για ακόμα δύο χρόνια.

Ο Γιουτέ Κινκουέ έχει 7 συμμετοχές με την U17 της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, έχοντας σκοράρει και μία φορά».

Ετιέν Γιουτέ Κινκουέ, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Étienne Youte Kinkoue! ?⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #EtienneYouteKinkoue #WelcomeKinkoue #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/qwqrWi9bVQ