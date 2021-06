Super League: Η «ζωγραφιά» του Αραμπούλι το καλύτερο γκολ της Regular Season

Onsports Team

Ο Γεωργιανός επιθετικός της Λαμίας πέτυχε αυτό το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 17ο λεπτό κι ενώ στο 8ο λεπτό ο ίδιος είχε «γράψει» το 1-0 από το σημείο του πέναλτι. Εκείνη η νίκη με 2-0 επί του Άρη στο «Αθανάσιος Διάκος» ήταν δε και το πρώτο «τρίποντο» της Λαμίας για την αγωνιστική περίοδο 2020-21. Στην ψηφοφορία το γκολ του Αραμπουλί κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε ποσοστό 52,87%.

Τα αποτελέσματα των πέντε πρώτων ποδοσφαιριστών, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού NIVEA MEN Best Goal of the Regular Season της Super League για τη σεζόν 2020-2021 έχουν ως εξής:

1. Μ. Αραμπούλι (14η αγωνιστική) 52,87%

2. Χ. Τζόλης (11η αγωνιστική) 21,09%

3. Γ. Εμβιλά (21η αγωνιστική) 5,65%

4. Λ. Γκαρσία (12η αγωνιστική) 5,19%

5. Κ. Γκάνεα (24η αγωνιστική) 4,95%