Ολυμπιακός: Δεν ξέχασε τους Έλληνες του Πόντου

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μεταξύ 1919 και 1921 και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός τίμησαν τη μέρα αυτή με δημοσίευση στα social media.

«Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε» αναφέρει το μήνυμα των Πειραιωτών.

19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1919-2021). Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε! / May 19th: Remembrance Day of the Genocide of the Greeks of Pontus (1919-2021). We remember, we honour and we never forget!#Olympiacos #PontianGenocide #May19 pic.twitter.com/rWL7zDoMo0