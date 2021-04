ΑΕΚ: Βραβεύσεις για Σιμάνσκι και Λιβάι Γκαρσία (videos+photos)

Onsports Team

Διακρίσεις για τους Ντάμιαν Σιμάνσκι και Λιβάι Γκαρσία στην ΑΕΚ.

Ο Πολωνός χαφ παρέλαβε τα βραβεία NIVEA MEN Best Goal της 22ης και 23ης αγωνιστικής, όωπς και το βραβείο NIVEA MEN Player of the Month Φεβρουαρίου.

Ο Γκαρσία, παράλληλα, για το εκπληκτικό γκολ με εκτέλεση φάουλ που σημείωσε εναντίον του Άρη στη Θεσσαλονίκη πήρε το βραβείο NIVEA MEN Best Goal, στον διαγωνισμό που διοργανώνουν η NIVEA MEN και η Super League. Η όγδοη αγωνιστική να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου.