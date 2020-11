ΠΑΟΚ: Κορυφαίος με Απόλλωνα ο Σβαμπ

Καταγράφοντας ξανά μία ασίστ και ένα γκολ σε μια αναμέτρηση, ο Στέφαν Σβαμπ προσέλκυσε το 45.4% των ψήφων του «ασπρόμαυρου» κοινού και αναδείχθηκ ο MVP της αναμέτρησης κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Αναλυτική η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο Στέφαν Σβαμπ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη για την 8η αγωνιστική της Super League Interwetten 2020-21.

Ο Δικέφαλος πέρασε ένα δύσκολο απόγευμα στη Ριζούπολη κόντρα στον μαχητικό Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά με δύο γκολ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο.

Πρωταγωνιστής ο Στέφαν Σβαμπ. Ο Αυστριακός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και πλέον έχει αρχίσει να έχει και καλύτερα νούμερα. Στο παιχνίδι στην Αθήνα σέρβιρε με εξαιρετική μπαλιά στον Σφιντέρσκι για το 0-1, ενώ ήταν αυτός που ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 76′ για το 1-2. Ο μέσος του Δικεφάλου για δεύτερο σερί παιχνίδι είχε και γκολ και ασίστ, μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Αϊντχόβεν στο γήπεδο της Τούμπας.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ο Σβαμπ συγκέντρωσε το 45,85% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος σημείωσε ένα ακόμα γκολ και έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο πάντα επικίνδυνος για τις αντίπαλες άμυνες Αντρίγια Ζίβκοβιτς».