Στον «αέρα» ο ΠΑΣ Γιάννινα και οι αγώνες του μετά το lockdown!

Εξελίξεις και στην ελληνική Super League είναι πιθανό να σημάνει η σημερινή εξέλιξη με τον κορονοϊό στα Ιωάννινα.

Κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, γνωστοποίησε ότι στο «κόκκινο» επίπεδο εντάσσονται, πλέον, Ιωάννινα και Σέρρες.

Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ένα τοπικό lockdown, με τα μέτρα (τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη (29/10 στις 6 το πρωί) να απαγορεύουν τις μετακινήσεις εκτός της Περιφερειακής Ενότητας των Ιωαννίνων. Παράλληλα απαγορεύονται οι αγώνες, αλλά ακόμα και οι ομαδικές προπονήσεις!

Αυτό σημαίνει πως ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι στον… αέρα, ενόψει και της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και αναμένεται ενημέρωση από την Λίγκα, η οποία αναμένεται να έχει επικοινωνία με την Κυβέρνηση και τους λοιμωξιολόγους.

Τι θα ισχύει στα Ιωάννινα

Στο Επίπεδο 4 - Αυξημένου Κινδύνου προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, η αναστολή όλων των συναθροίσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και η απαγόρευση μετακινήσεων εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Σερρών.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των κάτωθι:

Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες

Κινηματογραφικές προβολές

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων – Πρόβες μέσω τηλεδιάσκεψης

Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ

Μουσικές σκηνές

Εστίαση- επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και διέλευσης με όχημα (drive through)

Παιδότοποι

Κάθε είδους αθλητικών αγώνων και προπονήσεων (επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση)

Γυμναστήρια

Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν.4497/2017 (Α’ 171)

Λιανεμπόριο

Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κ.λπ.

Συνέδρια – Εκθέσεις

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων.