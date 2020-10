ΠΑΟΚ: Το «αντίο» στον Λέο Μάτος

Ο Λέο Μάτος μετακομίζει στη Βάσκο ντα Γκάμα και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό video που ανήρτησε στα social media.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ήταν ευχαρίστησή μας, El Loco. Ήρθε η ώρα να γυρίσεις στη Βραζιλία και να είσαι κοντά στην οικογένειά σου. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στη Βάσκο ντα Γκάμα».

It was a pleasure #ElLoco. It's time for you to get back to ?? and be close to your family. We wish you all the best to @VascodaGama #PAOK4ever pic.twitter.com/5OvbX94Zu8