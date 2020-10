ΠΑΟΚ: Το μήνυμα Βιεϊρίνια στον «αδερφό» του (photos)

Onsports Team

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και ο Δημήτρης Πέλκας είχαν εξαιρετικές σχέσεις και τώρα δεν υπάρχουν πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος, πάντως, έστειλε το δικό του μήνυμα στον διεθνή άσο για τη μεταγραφή του στη Φενέρ.

«Μικρέ μου αδερφέ. Υπέροχα αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε… μαζί στις νίκες μαζί στις ήττες, μαζί σε όλα… Σου εύχομαι να γράψεις ιστορία και στην καινούρια σου ομάδα. You can do it», έγραψε χαρακτηριστικά στο instagram ο Βιεϊρίνια.

