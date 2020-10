Παναθηναϊκός: Ευχές σε Βιγιαφάνες

Ο Λούκας Βιγιαφάνιες κλείνει σήμερα τα 29 και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τού έστειλε τις ευχές της μέσω social media.

O Aργεντινός μεσοεπιθετικός έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά είναι ακόμη ανέτοιμος και θα επανέλθει μετά τη διακοπή για το Nations League.

Our best wishes to Lucas for his birthday! Feliz Cumpleaños! ? #Panathinaikos #paofc20_21 #greenwishes #birthday pic.twitter.com/O7eOOaI0CE