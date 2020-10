Super League: Στέλνουν για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας

Onsports team

«Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο,» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης, λόγια που ανήκουν στον Μαχάτμα Γκάντι.

Η ημερομηνία, 2 Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Μη Βίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007, στη μνήμη του Μαχάτμα Γκάντι.

Η ευρωπαϊκή εκστρατεία "More Than Football" έχει ορίσει τη σημερινή ημέρα, 2 Οκτωβρίου ως "INTERNATIONAL DAY OF NON-VIOLENCE" και στόχος της είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.