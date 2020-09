Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Ανουάρ (video)

View this post on Instagram

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με την @realvalladolid για μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή Anuar Mohamed #Tuhami. O Anuar είναι γεννημένος στις 15/01/1995 (25 χρονών) και είναι προϊόν της ακαδημίας της Real Valladolid Club de Fútbol. Ανέβηκε στην ανδρική ομάδα την περίοδο 2017-2018. Τον Ιανουάριο είχε δοθεί δανεικός στον Παναθηναϊκό. Καλωσορίζουμε τον @anuar8tuhami, στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να συνεισφέρει στην προσπάθεια για πρόκριση σε ευρωπαϊκό όμιλο και στην κατάκτηση των εγχώριων τίτλων. #APOELFC