Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Χολέμπας

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή του ομογενούς άσου μετά από έξι χρόνια και την περιπέτειά του σε Ιταλία (Ρόμα) και Αγγλία (Γουότφορντ).

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Χολέμπας με τους "ερυθρόλευκους" είναι μονοετούς διάρκειας.

Δείτε την ανάρτηση:

Χοσέ Χολέβας καλώς όρισες, ξανά, στον Ολυμπιακό! / Welcome back to Olympiacos Jose Holebas! ?⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoseHolebas #WelcomeJose pic.twitter.com/jI7ggvl9c7