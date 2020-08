Ολυμπιακός: Άνοιξε ο δρόμος για διπλό «χτύπημα» με Ραφίνια, Τράουκο

Ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Ομάρ που θα παίζει τη νέα σεζόν στη Γαλατάσαραϊ και τη μεγάλη μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, έχει τεράστιο κενό στα άκρα της άμυνας. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται βασικό δεξί μπακ και βασικό αριστερό μπακ, έχοντας ψηλά στη λίστα τους Ραφίνια και Τράουκο για τις αντίστοιχες θέσεις. Την Τετάρτη (12/08) οι εξελίξεις φαίνεται πως ανοίγουν τον δρόμο στους Πειραιώτες για να προχωρήσουν σε διπλό χτύπημα, αποκτώντας τόσο τον Βραζιλιάνο όσο και τον Περουβιανό.

Στην περίπτωση του Ραφίνια, του 34χρονου πρώην άσου της Μπάγερν Μονάχου, φαίνεται πως βρίσκεται η φόρμουλα για να μείνει ελεύθερος από τη Φλαμένγκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «O Dia» στο συμβόλαιο του Ραφίνια υπάρχει όρος που μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο πριν από τον Δεκέμβριο του 2021. Όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι, αν ο ποδοσφαιριστής βρει ομάδα στην Ευρώπη, τότε το κλαμπ από το Ρίο ντε Τζανέιρο θα τον αφήσει ελεύθερο. Αν, λοιπόν, ο Ολυμπιακός συμφωνήσει με τον Ραφίνια τότε τα πράγματα θα απλοποιηθούν κι ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής θα πλησιάσει στον Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Έβερτον Γκιμαράες έγραψε στο Twitter πως ο Ολυμπιακός ήδη έχει κάνει πρόταση τόσο στον Ραφίνια όσο και στη Φλαμένγκο για να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να κάνει δικό του τον 34χρονο.

Proposta do Olympiacos da Grécia JÁ ESTÁ com Flamengo e também nas mãos dos agente de Rafinha. Tentei contato com Lincoln (representante do atleta) q não atendeu. Um amigo em comum confirmou q o empresário segue agora p/ Goiânia onde fará uma reunião com clube e atleta. #Arena98