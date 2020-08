ΠΑΟΚ: Το νέο PAOK TV είναι εδώ

Το εγχείρημα του PAOK TV όχι απλά συνεχίζεται, αλλά αναβαθμίζεται για μεγαλύτερη ευκολία του χρήστη. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να επενδύσει πάνω στο διαδικτυακό κανάλι του και παρουσιάζει τη νέα του μορφή, καθώς και το πρώτο επεισόδιο του Toumba Uncensored.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«To νέο PAOK TV είναι εδώ. Πλοηγηθείτε στο εντυπωσιακό web portal και συνδεθείτε για ν' αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο.

Το Toumba Uncensored είναι εδώ. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στο PAOK TV εντελώς δωρεάν για ν' απολαύστε το πρώτο επεισόδιο.

Το PAOK TV Smartphone app είναι εδώ. Κατεβάστε το τώρα εντελώς δωρεάν. Διαθέσιμο σε:

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.paokfc.ott

App Store: https://apps.apple.com/us/app/id1505963460

Χρηστικές πληροφορίες

1. Ο λογαριασμός σας στο παλιό PAOK TV ισχύει και στο καινούριο.

2. Στα Smartphone μπορείτε να δείτε βίντεο μόνο μέσω του App (Android /iOS) (photo example 1)

4. Στο App πρέπει να κάνετε log in / sign up για ν' αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο. (photo example 2,3)

Press Play...».