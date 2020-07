Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Το μήνυμα του Βαλμπουενά για το ντέρμπι

Τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League υποδέχεται απόψε στο «Καραϊσκάκη» ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να έχουν κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή, ωστόσο θέλουν τη νίκη προκειμένου να διατηρήσουν το αήττητο το οποίο και έχουν.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά με αφορμή τον αγώνα απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά» πραγματοποίησε ποστάρισμα στο Twitter, στο οποίο έγραψε χαρακτηριστικά «παίζοντας για την περηφάνια αυτής της φανέλας».

Δείτε την ανάρτηση:

Playing for the pride of this jersey #Olympiacos ?⚪ pic.twitter.com/W4PSmP3kkP