Ένινγκ: «Το Europa League είναι μακριά ακόμη, υπάρχει κίνητρο και θα δώσουμε μάχη»

Onsports Team

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova ο τεχνικός της ομάδας Μίκαελ Ένινγκ:

«Εμείς κατεβήκαμε να παίξουμε με έντεκα ποδοσφαιριστές γηπέδου, ήμασταν αποφασιστικοί και θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στους οπαδούς μας. Οι παίκτες που έμειναν μαζί μας, βγαίνουν πιο σοφοί από τέτοιες καταστάσεις, όπως και οι νεαροί παίκτες που αποκτούν και ένα έξτρα κίνητρο για το μέλλον.

Το Europa League είναι μακριά ακόμη, από εκεί και πέρα, υπάρχει κίνητρο παίζουμε για τον Άρη, υπερασπιζόμαστε την φανέλα μας και όλη αυτή η κατάσταση μας έχει φέρει όλους πολύ κοντά.

Εμείς δώσαμε μεγάλη μάχη να μπούμε στα Play Off και θέλουμε να δώσουμε και μεγάλη μάχη στα Play Off. To γκολ που σημείωσε ο Φετφατζίδης είναι το αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, το έχουμε δουλέψει πολλές φορές και του έχω πει πολλές φορές γύρνα το κορμί σου και σούταρε στην απέναντι γωνία».