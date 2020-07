«Βεντέτα» Άρη με δημοσιογράφο στη Θεσσαλονίκη! (video)

View this post on Instagram

?: Το λειτούργημα της δημοσιογραφίας στα καλύτερά του! Ο δημοσιογράφος, Γιώργος Μπουζος... υπαγορεύει στον φίλαθλο τι να πει on camera!!! Θαυμάστε τον! Αυτός σχολιάζει και ενημερώνει καθημερινά με «ηθική» και «αντικειμενικότητα», πίσω από ένα μικρόφωνο, την κοινή γνώμη... ? Αυτός Αρειανοί...