Ολυμπιακός: Μαγ(κ)ικό πρωτάθλημα βάσει… λογικής

Intime

Το «συγκρότημα» του Πέδρο Μαρτίνς συνέχισε το αήττητο σερί του και παράλληλα αύξησε την… σειρά των νικηφόρων αναμετρήσεων στο πρωτάθλημα, αφού επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική στην Super League. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στην εκδίκαση του CAS για το θέμα της πολυιδιοκτησίας ΠΑΟΚ και Ξάνθης, που αποτελεί την μοναδική… εκκρεμότητα, τότε, ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας ένα μεγάλο… στοίχημα.

Το στοίχημα αυτό είχε μπει στις αρχές του περασμένου έτους. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν εκτός όλων των στόχων τους τον Φλεβάρη του 2019, οι τριγμοί στο εσωτερικό αναμφίβολα θα ήταν μεγάλοι, αφού σε λίγες μέρες οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να περάσουν το εμπόδιο της Λαμίας στο Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ έχασαν και στον… τελικό της Super League με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με μία εμφάνιση που έβαλε πολλά… ερωτηματικά.

Η βάση για το όνειρο!

Ωστόσο, στα υψηλά κλιμάκια της ΠΑΕ αποφάσισαν να πάνε κόντρα στον ανταγωνιστικό… χαρακτήρα του συλλόγου και να εμπιστευτούν την ποδοσφαιρική λογική. Δόθηκε η ευκαιρία στον Πέδρο Μαρτίνς να αποδείξει πως μπορεί να… αντέξει στον πρωταθλητισμό και ετοιμάστηκαν άμεσα οι κινήσεις στο μεταγραφικό… παζάρι που θα ανέβαζαν επίπεδο την ομάδα. Τι αναζητούσε ο Ολυμπιακός; Να… παντρέψει το νεανικό ταλέντο που υπήρχε στο Ρέντη από την προηγούμενη σεζόν με την εμπειρία. Οι στόχοι οριοθετήθηκαν, οι επαφές ήταν άμεσες και κάπως έτσι ξεκίνησε η… ιστορία για το 45ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας του Λιμανιού.

Αυτά ήταν και τα πρώτα «κλειδιά» στην πορεία των Πειραιωτών προς τον φετινό τίτλο. Ο Πέδρο Μαρτίνς παρέμεινε ο απόλυτος… άρχοντας στα αποδυτήρια, ξεκαθάρισε πως ουδείς είναι πάνω από το σύλλογο, όπως αποδείχθηκε με τον πλέον εμφανέστατο τρόπο πριν από μερικούς μήνες, μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την κανονική διάρκεια και συνέχισε να «ξοδεύει» αμέτρητες ώρες δουλειάς και όχι μόνο στο χορτάρι.

Οι Κριστιάν Καρεμπέ και Φρανσουά Μοδέστο ανέλαβαν την υλοποίηση του σχεδιασμού, με τους Ρούμπεν Σεμέδο, Ματιέ Βαλμπουενά και Γιουσέφ Ελ Αραμπί να «πιάνουν» λιμάνι, έχοντας ως στόχο να δώσουν στον Ολυμπιακό αυτό που του έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Έναν κεντρικό αμυντικό που γνωρίζει καλά την θέση και να μπορεί να βοηθήσει στο… χτίσιμο της επίθεσης από την περιοχή του, «ανεβάζοντας» παράλληλα και τους συμπαίκτες του. Έναν… καλλιτέχνη με την μπάλα στα πόδια, ο οποίος θα έχει τον τρόπο να την στείλει εκεί που θέλει για να «ξεκλειδώσει» την αντίπαλη άμυνα, είτε αγωνιζόμενος ως οργανωτής, είτε παίζοντας από τα άκρα. Και τέλος, έναν φορ. Να «σκοτώνει» τον αντίπαλο χωρίς… φάση.

Αν σ’ αυτήν την τριάδα προσθέσουμε και τον Χιλάλ Σουντανί, που είχε μάθει να αγωνίζεται εξαιρετικά στο πλευρό του Γιουσέφ Ελ Αραμπί μέχρι τον τραυματισμό του, αλλά και την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κώστα Τσιμίκα, τότε θα δούμε και τις αλλαγές που είχε η ομάδα του Ολυμπιακού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Διότι ο κορμός ήταν ο ίδιος. Τουλάχιστον μέχρι το παιχνίδι με την Τότεναμ στο Λονδίνο για το Champions League, όταν ο Γιασίν Μεριά έχασε την εμπιστοσύνη του Πέδρο Μαρτίνς. Τότε μπήκε στο… πλάνο του Πορτογάλου τεχνικού ο Μπα. Και δεν ξαναβγήκε. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Τακτική… χαμαιλέοντα

Μπορεί τώρα όλα να μοιάζουν ιδανικά για τον Πορτογάλο τεχνικό και τους ποδοσφαιριστές του, αλλά κάτι τέτοιο δεν είχε ισχύ στην αρχή της σεζόν. Ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού κατά την περσινή περίοδο, αναγκάστηκε να μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα έπειτα από σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, παρά το γεγονός πως η ομάδα υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα, κυρίως στην ψυχολογία χάνοντας έναν από τους πρωταγωνιστές της, συνέχισε να δουλεύει πιστή στο πλάνο της. Μάλιστα, ο Πέδρο Μαρτίνς κατάφερε να… καλύψει εξαιρετική την απουσία του Έλληνα μεσοεπιθετικού, διαμορφώνοντας ανάλογα τα πλάνα του και μετατρέποντας τον Ολυμπιακό σε… χαμαιλέοντα. Να αλλάζει την τακτική του ανάλογα με τις περιστάσεις και να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο.

Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτό, άλλαξε το κέντρο… βάρους των «ερυθρόλευκων». Από την θέση του δεκαριού, που άνηκε στον Κώστα Φορτούνη, πήγε λίγο πιο πίσω. Στον άξονα. Γκιγέρμε, Ανδρέας Μπουχαλάκης και Μαντί Καμαρά κατάφεραν να δημιουργήσουν μία τριπλέτα στα χαφ, προσφέροντας σημαντικές λύσεις. Οι δύο πρώτοι μπόρεσαν να… υψώσουν τείχος μπροστά από την άμυνα, ενώ ο τρίτος έδειξε μερικά στοιχεία που δεν ήταν «καθαρά» την προηγούμενη χρονιά, αναφορικά με τις επιθετικές του αρετές.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε την άνοδο του Ζοσε Σα κάτω από τα δοκάρια, από την στιγμή που ο Πέδρο Μαρτίνς του εμπιστεύτηκε φανέλα βασικού, αλλά και την μεστή χρονιά του Ομάρ Ελαμπντελαουί στ δεξί άκρο της άμυνας, τότε θα… μετρήσουμε και τα… συστατικά της επιτυχίας στο αγωνιστικό κομμάτι.

Οι υπεραξίες

Η εμπιστοσύνη που έδειξε ο Ολυμπιακός στον Πορτογάλο τεχνικό και το πλάνο του έφερε άμεσα… καρπούς, σ’ έναν ακόμα τομέα. Αυτόν της… ανάπλασης και της βελτίωσης ποδοσφαιριστών που υπήρχαν στο ρόστερ της ομάδας και μέσα από την σωστή δουλειά και την καλύτερη διαχείριση, είδαν το όνομά τους να βρίσκεται στις… μετοχές με τα limit up στο «χρηματιστήριο» του ποδοσφαίρου.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν ο Κώστας Τσιμίκας και ο Μαντί Καμαρά. Ο νεαρός Έλληνας μπακ επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό και μέσα σ’ έναν χρόνο κατάφερε να γίνει το next best think στην Ελλάδα. Η κατακόρυφη άνοδος της παρουσίας του στα παιχνίδια, όχι μόνο στην Super League, αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουν… αναγκάσει πολλούς να σημειώσουν το όνομά του, παρά το γεγονός πως ακόμα δεν έχει βρει τον… δρόμο στην εθνική ομάδα της χώρας μας, έναν… τομέα που κοιτούν πολλοί οι σύλλογοι εκτός των… τειχών.

Σε περίοπτη θέση στα «μπλοκάκια» ξένων σκάουτ και μάνατζερ βρίσκεται και το όνομα του Μαντί Καμαρά. Ο Αφρικανός είχε δείξει κάποια… σημάδια στο παιχνίδι του από την πρώτη του σεζόν στο Λιμάνι, ωστόσο, αυτά δεν είναι… τίποτα σε σχέση με όσα δείχνει σ’ αυτήν την αγωνιστική περίοδο. Ο Πέδρο Μαρτίνς κατάφερε να βρει την καλύτερη λύση. Απάλλαξε τον νεαρό μέσο από τα αμυντικά του καθήκοντα, τουλάχιστον μπροστά από την άμυνα, όπου έκανε τα… λαθάκια του και του έδωσε εντολή να «πνίγει» τον αντίπαλο με την πίεσή του. Έτσι, ο Ολυμπιακός κατάφερε να έχει μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, με αποτέλεσμα να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό.

Το κίνητρο και τα αποδυτήρια

Οι «ερυθρόλευκοι» ευτύχησαν να ξεκινήσουν την φετινή σεζόν ονειρικά. Μέτρησαν τρεις προκρίσεις στα προκριματικά του Champions League και πέτυχαν τον πρώτο στόχο. Την παρουσία σε ευρωπαϊκούς ομίλους και δη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Μπορεί πολλοί να θεώρησαν πως μετά από αυτές τις προκρίσεις, οι Πειραιώτες θα ήταν πιο... άνετοι. Αντίθετα, ο Πέδρο Μαρτίνς μπόρεσε να βρει τον τρόπο να δείξει σε όλους στο Ρέντη πως ο πρώτος και βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα της Super League.

Αυτό φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο στα ματς που έκριναν τον φετινό τίτλο. Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν σ' αυτά τα παιχνίδια με την απόλυτη συγκέντρωση και το πόδι στο... γκάζι, δείχνοντας πως τη φετινή σεζόν ήταν η... σειρά τους να κάτσουν στον... θρόνο της Super League. Όπως είπαμε πιο πάνω, ο λόγος που ο Πορτογάλος το κατάφερε ήταν πως ήταν ο απόλυτος άρχοντας στα αποδυτήρια. Ο άνθρωπος που μετέτρεψε μία ομάδα σε μία οικογένεια και άπαντες είναι ετοιμοπόλεμοι όταν τους ζητηθεί.