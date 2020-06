Το διπλό όχι του Παναθηναϊκού και η απάντηση Ινσούα για Ολυμπιακό!

Στον Παναθηναϊκό εκτός του ότι έχουν αφήσει γυμνή την ομάδα στην διαδικασία των play offs και ενώ έχει μπροστά επτά παιχνίδια, έχουν και την… ικανότητα να… σπιλώνουν παίκτες και να διαδίδουν, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και δεν παίζουν. Και παίκτες, που έχουν βάλει πλάτη για χρόνια στην ομάδα και έπαιζαν απλήρωτοι για καιρό.

Αναφέρομαι στον Ινσούα, που το τελευταίο, που… μάθαμε είναι, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ο παίκτης δεν έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό και δεν τον ενδιαφέρει να πάει στην ομάδα του Πειραιά, όπως ο ίδιος ενημέρωσε με ανάρτησή του στο Twitter χθες αργά το βράδυ βάζοντας τέλος σε όλα αυτά, που ακούστηκαν και γράφτηκαν: «Δεν λέω ποτέ ψέμματα, στην Ελλάδα μόνο Παναθηναϊκός» έγραψε. Και η αλήθεια είναι, ότι ο παίκτης δεν έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό και η διάθεσή του είναι να πάει στο εξωτερικό.

I said more than once..i never lie..στην Ελλάδα μόνο ☘️