ΠΑΟΚ: Το μήνυμα για τη δύσκολη συνέχεια

Ο Δικέφαλος βρέθηκε χθες πίσω στο σκορ κόντρα στον ΟΦΗ, ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει (3-1) και να πάρει τη πρώτη νίκη στην διαδικασία των πλέι οφ.

Στο πλαίσιο αυτό, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει της συνέχειας μέσα από τα social media του συλλόγου, σημειώνοντας πως: «Δεν τα παρατάμε ποτέ. Πολεμάμε σαν ένας! Είμαστε ο ΠΑΟΚ».

Η σχετική δημοσίευση του Δικεφάλου:

We never give up! We fight as one! We are #PAOK! pic.twitter.com/Amc9sEOb8o