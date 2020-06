Ένινγκ: «Διαφωνώ με τον προγραμματισμό»

Onsports team

Στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών NovaSports μίλησε ο Μίχαελ Ένινγκ με αφορμή την κυριακάτικη αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό (14/6, 21:30 - «Γεώργιος Καραϊσκάκης»), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Off της Super League.

Ο Γερμανός τεχνικός αναφέρθηκε τόσο στη νίκη επί του ΟΦΗ όσο και στην πρόκληση του να κερδίσει η ομάδα του τον Ολυμπιακό, μετά τις δύο ήττες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον καταρτισμό του προγράμματος των Play Off σε συνδυασμό με τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ (24/6).

Για το νικηφόρο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, ο Ένινγκ τόνισε: «Άκουσα κάποιες φωνές ότι στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ δεν παίξαμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Στο ημίχρονο τόνισα στους παίκτες ότι κανείς δεν περιμένει από εμάς να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο μετά από τρεις μήνες αποχής. Στην επανάληψη είδα μια βελτιωμένη εικόνα, με τους παίκτες να προσπαθούν για το καλύτερο. Είναι λογικό να μην έχουμε το βαθμό ετοιμότητας που θα είχαμε υπό φυσιολογικές συνθήκες».

Εν συνεχεία σχολίασε την επιστροφή του Χαβιέ Ματίγια, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του, και το ποιος εκ των Ματίγια και Μπρούνο Γκάμα - που σκόραρε με φάουλ στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου - θα αναλάβει τις στημένες φάσεις: «Διαβάζω... παντού ότι επιστρέφει ο Ματίγια, άρα, ναι, είναι σημαντικό ότι θα τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Το πιο σημαντικό είναι σε ποιο σημείο του γηπέδου θα στηθεί η μπάλα. Στο πρώτο φάουλ που κερδίσαμε με τον ΟΦΗ σκέφτηκα τον Λάρσον να το εκτελέσει. Είναι θετικό το ότι διαθέτουμε έμπειρους παίκτες στις στημένες φάσεις και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκτελέσουν το φάουλ».

Για τον καταρτισμό του προγράμματος των Play Off και των επαναληπτικών ημιτελικών του Κυπέλλου, ο Ένινγκ ήταν απόλυτος: «Δεν συμφωνώ με τον καταρτισμό του προγράμματος. Επειδή είμαστε πια στο καλοκαίρι, θα μπορούσαν οι αγώνες να είναι βραδινοί. Εκτός των άλλων, υπήρχε αρχικά η συζήτηση, η σκέψη, να γίνουν πέντε παιχνίδια των play off, μετά οι ημιτελικοί, πέντε παιχνίδια των play off και μετά ο τελικός. Διαφωνώ με τον προγραμματισμό να παίξουμε με την ΑΕΚ δύο φορές μέσα σε τέσσερις μέρες».

Και ξεκάθαρος αναφορικά με την ενδεχόμενη παρουσία κόσμου στις κερκίδες σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια: «Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Για την ομάδα μου θα είναι μεγάλη βοήθεια, αν επιτραπεί ακόμη και η παρουσία... ενός φιλάθλου στο γήπεδο. Ξέρουμε ότι ο κόσμος θέλει να έρθει να δει τον αγώνα με την ΑΕΚ και νομίζω ότι, αν πήγαινε λίγο πιο πίσω χρονικά η αναμέτρηση, θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα παρουσίας φιλάθλων στις κερκίδες».

Κλείνοντας, ο πρώην τεχνικός της Βάσας έριξε το σύνθημα για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Πάντα χαίρομαι, όταν έχουμε τέτοια παιχνίδια μπροστά μας. Είναι μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίζεις τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας που έχει πραγματοποιησει και σπουδαίες ευρωπαϊκές εμφανίσεις. Πάμε στον αγώνα έχοντας κίνητρο και φυσικά τη διάθεση να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».