ΑΕΚ: «Σας θέλουμε δίπλα μας»

Σας θέλουμε δίπλα μας! Από το σπίτι σας,από το σπίτι του φίλου σας,από την καφετέρια της γειτονιάς σας,από την δική μας γειτονιά,την Νέα Φιλαδέλφεια,από όπου θα παρακολουθείτε τους αγώνες της ομάδας μας ανεβάστε στο story σας την προετοιμασία σας πριν τον αγώνα και τους πανηγυρισμούς σας γιατί θέλουμε να σας νιώθουμε δίπλα μας! Μην ξεχνάτε να κάνετε επισήμανση το @aekfc_official για να σας βλέπουμε! Το ποδόσφαιρο επέστρεψε!⚽️ Η ΑΕΚ μας επέστρεψε!?? #aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #staysafe #μένουμε_ασφαλείς#weareback