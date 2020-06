Ολυμπιακός: Νέο μήνυμα κατά του ρατσισμού

Με νέα ανάρτησή τους στα social media οι "ερυθρόλευκοι" τάσσονται κατά του ρατσισμού, με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ.

«Όλοι είμαστε μαζί ενάντια στο ΡΑΤΣΙΣΜΌ και την ΑΔΙΚΙΑ. Όλοι μαζί μπορούμε να ευαισθητοποιηθούμε μέσα και έξω από το γήπεδο του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, αναλαμβάνοντας πραγματική ΔΡΑΣΗ και κάνοντας αυτόν τον ΚΟΣΜΟ καλύτερο μέρος για όλους μας

#SayNoToRacism #Olympiacos #Justice #Equality #Action #Football #ICantBreath», αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

We all stand together against RACISM and INJUSTICE. Together we can raise AWARENESS inside and outside the FOOTBALL pitch, take real ACTION and make this WORLD a better place for all of us ?????????? #SayNoToRacism #Olympiacos #Justice #Equality #Action #Football #ICantBreath pic.twitter.com/QpvblZx3Wa