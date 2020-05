Super League: Πήρε το «πράσινο φως» και επιστρέφει

Onsports Team

Επιστροφή στη δράση για την Super League που πήρε το «πράσινο φως» και αναμένεται να κάνει σέντρα επίσημα στις 6-7 Ιουνίου, κάτι το οποίο αναμένεται να επικυρωθεί στην αυριανή τηλεδιάσκεψη του ΔΣ της διοργανώτριας αρχής.

Αυτό που ουσιαστικά απέμεινε ήταν η επιβεβαίωση του υγειονομικού πρωτοκόλλου από την Κυβέρνηση, κάτι που σήμερα το πρωί έγινε και έτσι και επίσημα η Σούπερ Λίγκα επιστρέφει στην δράση, με την διεξαγωγή των πλέι οφ και των πλέι άουτ. Οι αρμόδιες αρχές, έδωσαν το τελικό «ok», εγκρίνοντας τις προτάσεις της διοργανώτριας αρχής για τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής που θα τηρηθούν.

Οι πληροφορίες, αναφέρουν πως η Κυβέρνηση έκανε και κάποιες διορθώσεις και επισημάνσεις και άναψε το «πράσινο φως». Έτσι, στο αυριανό (28/5) ΔΣ της Λίγκας, οι ομάδες αναμένεται να επικυρώσουν την έναρξης της δράσης, ενώ απομένει να βγει πρόγραμμα και για τα πλέι άουτ.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28/05/2020 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Κλήρωση αγώνων Play Out. Ορισμός αγώνων Play Off & Play Out.

2/ Διάφορα».