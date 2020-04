Η ξεχωριστή προπόνηση του Αστέρα Τρίπολης (video+photos)

Onsports Team

Οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης, με τη συνδρομή ενός ειδικού εργαλείου που επιτρέπει την ομαδική προβολή και την επίβλεψη του Μίλαν Ράσταβατς και των συνεργατών του στο προπονητικό τιμ, συνεχίζουν τις ομαδικές προπονήσεις ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Οι άνθρωποι των Αρκάδων ξεπερνούν τις δυσκολίες των ημερών και φροντίζουν για την όσο το δυνατό καλύτερη εκγύμναση των ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Οι προπονήσεις γίνονται με όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για το προπονητικό τιμ, μέσω ενός ειδικού εργαλείου που επιτρέπει την ομαδική προβολή.

Δείτε video και φωτογραφίες από την προπόνηση της Δευτέρας (06/04), ημέρα που έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη και υποστηρίζεται από τον οργανισμό Supporter Of Each Other, στον οποίο συμμετέχει ενεργά ο Αστέρας από την πρώτη ημέρα.