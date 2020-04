Ολυμπιακός: Σε ρυθμούς... Casa de Papel

Με αφορμή την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν της σειράς «La Casa de Papel», αλλά και λόγω της καραντίνας εξαιτίας του κορονοϊού, ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα.

Υπενθυμίζοντας το πανέμορφο κορεό που είχαν σηκώσει οι οπαδοί των Πειραιωτών στο περυσινό ματς με τη Μίλαν, το οποίο χάρισε την πρόκριση στους «32» του Europa League.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού

Do you remember this legendary night at #Karaiskaki stadium, also known to us since then as “La Casa de La Leyenda”! More magical #Football moments will come soon, but for now we need to #StayAtHome, #StaySafe and watch @lacasadepapel season 4#Olympiacos #LCDP4 @LaCasaDePapelTV pic.twitter.com/kvmZNK4cFR