ΠΑΟΚ: Το πρώτο «χτύπημα» για την κλήρωση με Ολυμπιακό

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος θα συναντηθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, με τους δυο «μονομάχους» να ετοιμάζονται για… πολλές μάχες ανάμεσά τους, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, αρχής γενομένης από το ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής στο γήπεδο της Τούμπας την ερχόμενη Κυριακή, οι δυο ομάδες αναμένεται να κοντραριστούν πέντε φορές μέσα σε διάστημα δυο μηνών.

Έτσι, οι άνθρωποι του «Δικεφάλου του Βορρά» έστειλαν το δικό τους μήνυμα, για τις σπουδαίες αναμετρήσεις που έρχονται.

Are you ready for a #PAOK Vs #Olympiakos marathon? Let's do it! #PAOKOLY #GreekCup #draw pic.twitter.com/CN5ePmkHBE