ΑΕΚ: Στα Σπάτα το τρίτο ιατρικό συνέδριο!

Στα τέλη Μαΐου θα διοργανώσει η ΑΕΚ το τρίτο της ιατρικό συνέδριο, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο προπονητικό της κέντρο στα Σπάτα. Το θέμα του συνεδρίου είναι οι τενοντοπάθειες. Στο συνέδριο θα μιλήσουν αρκετοί ειδικοί για τη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και πρόληψη των τενοντοπαθειών.

Το παρών θα δώσουν και μέλη ιατρικών επιτελείων μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Το τρίτο ιατρικό συνέδριο της ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Μαΐου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων, εκεί που καθημερινά χτυπά η καρδιά της ποδοσφαιρικής ομάδας, θα διεξαχθεί το τρίτο ιατρικό συνέδριο της ΠΑΕ ΑΕΚ, το διήμερο 30 και 31 Μαΐου 2020 με θέμα τις τενοντοπάθειες.

Tendinopathies in football: approach and management. Where are we heading?

Eξειδικευμένοι ομιλητές με πλούσιο ερευνητικό έργο, αλλά και μέλη ιατρικών επιτελείων από κορυφαία ποδοσφαιρικά club της Ευρώπης θα αναλύσουν διεξοδικά τη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και πρόληψη των τενοντοπαθειών, που συνιστούν ένα σύνθετο ιατρικό πρόβλημα.

Ταυτόχρονα όσοι θα συμμετάσχουν στο ιατρικό συνέδριο της ΑΕΚ, το οποίο πλέον αποτελεί θεσμό για τα αθλητιατρικά δρώμενα έχοντας αποσπάσει κολακευτικές κριτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να επισκεφτούν τους χώρους στους οποίους καθημερινά κινούνται οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, αλλά και να ενημερωθούν εξειδικευμένα στο σύγχρονο κέντρο αποκατάστασης, που λειτουργεί στα Σπάτα, για τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας του ιατρικού επιτελείου.

AFEA Travel and Congress Services (τηλ. 2103668853, congress@afea.gr) όπου και μπορείτε να απευθύνεστε για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και την εγγραφή σας.

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες με το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, τους ομιλητές, αλλά και τις υψηλές παρουσίες με εκπροσώπηση κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων και ιατρικών ινστιτούτων.

