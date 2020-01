ΠΑΟΚ: Κορυφαίος ο Λάμπρου

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Λάζαρος Λάμπρου αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η πρόκριση είχε κριθεί σε μεγάλο βαθμό στο πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα όμως φρόντισε να προσφέρει γκολ και θέαμα στο κοινό του και στον επαναληπτικό της Τούμπας κόντρα στον ΟΦΗ και σφράγισε με ιδανικό τρόπο το εισιτήριο για τα προηγμιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 4-1.

Εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης ο Λάζαρος Λάμπρου . Ο νεαρός πήρε φανέλα βασικού από τον προπονητή του και ήταν απολαυστικός, προσφέροντας μάλιστα και το highlight του αγώνα με το γκολ που σημείωσε.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Λάμπρου συγκέντρωσε το 68,2% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Best of the rest ο The Joker. Ο Δημήτρης Πέλκας ήταν εξαιρετικός μοιράζοντας μία ασίστ και σκοράροντας δύο γκολ κόντρα στους Κρητικούς. Ο εκ των αρχηγών του Δικεφάλου ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να συγκεντρώσει διψήφιο ποσοστό, λαμβάνοντας το 18,43%.