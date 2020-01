Τσέλσι: «Έδεσε» Τζέιμς!

Με τη φανέλα της Τσέλσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ρίσι Τζέιμς, καθώς οι «μπλε» του Λονδίνου ανανέωσαν τη συνεργασία τους, με τον 20χρονο δεξιο μπακ μέχρι το 2025.

Ο Τζέιμς έχει αδράξει την ευκαιρία που του έχει δώσει ο Φρανκ Λάμπαρντ και μέχρι στιγμής μετράει 18 συμμετοχές (δύο τέρματα και τρεις ασίστ) τη φετινή σεζόν με το κλαμπ.

Το μέχρι πρότινος συμβόλαιό του εξέπνεε το 2022. Ωστόσο, η Τσέλσι θέλοντας να τον ανταμείψει (θα αμείβεται με περίπου 94 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα) για τα φετινά πεπραγμένα του, αλλά και να τον «δέσει», προχώρησε στην επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας.

The dream continues!

Proud to have signed a new 5 year contract with my boyhood club!! ?? #CFC #JAMES2025 pic.twitter.com/Dv0pGnJR1U