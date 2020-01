ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος κόντρα στην ΑΕΚ ο Βιεϊρίνια

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας για την 18η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Το ντέρμπι της Τούμπας… βάφτηκε ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήρε τη νίκη με το γκολ του Αντελίνο Βιεϊρίνια στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Πορτογάλος ήταν ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση καθώς ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι της νίκης και ευστόχησε από την άσπρη βούλα, χαρίζοντας και μία μαγική στιγμή στον πανηγυρισμό του.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο The Leader συγκέντρωσε το 41,17% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Άντερσον Εσίτι που έκανε μία από τις καλύτερες του εμφανίσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το βάθρο συμπλήρωσε ο Mr No Brakes, Δημήτρης Γιαννούλης , που ήταν εξαιρετικός τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά του καθήκοντα.