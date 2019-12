Ολυμπιακός: Το μήνυμα στήριξης στον Γκιγιέρμε

Ο Γκιγιέρμε θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ολυμπιακός, μέσω της επίσημης σελίδας της ΠΑΕ στο Twitter, έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον άτυχο Βραζιλιάνο μέσο.

Δείτε το μήνυμα των «ερυθρολεύκων»:

Γκιλιέρμε περαστικά, σε περιμένουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας! / @guitorres91 get well soon, we are waiting for you to return strong!#Olympiacos #Family #GetWellSoon #Guilherme pic.twitter.com/kOeCiJ9wjj