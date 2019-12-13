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Πανιώνιος: Νέα προβλήματα – «Έσκασαν» προσφυγές!
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Onsports Team Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2019, 15:45
SUPER LEAGUE / Πανιώνιος

Πανιώνιος: Νέα προβλήματα – «Έσκασαν» προσφυγές!

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα στον Πανιώνιο.

Συγκεκριμένα, οι δύο τελευταίες προσφυγές είναι από τους Καρίμ Ανσαριφάρντ και Σαμίντ Γεσίλ, φτάνοντας πλέον τις επτά για το σύλλογο της Νέας Σμύρνης.

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εξεταστούν:

1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

3.ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ KRNETA JOVAN (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)

9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΣΙΛ ΣΑΜΕΝΤ(YESIL SAMED) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ(KARIM ANSARIFARD)κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩ-ΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΖΙΚΟ ΡΕΝΑΤΟ(ΖΙΚΟ RENATO) κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 88

  1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ
  2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΝΥ ΛΟΥΑ ΝΑΝΓΚΙΣ (LENNY LOIC NANGIS) κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑ-ΔΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.
  3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΤΖΙΖΟΥΣ ΜΠΑΟΥΜΑΝ (JONATAN JESYS BAUMAN) κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ
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