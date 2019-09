Διακρίσεις για την ΑΕΚ

Tα βραβεία διοργανώνονται για τρίτη χρονιά από το Marketing Week της Boussias Communications, με σκοπό να υποστηρίξουν, να διαδώσουν και να προωθήσουν τις καλύτερες πρακτικές στην Επικοινωνία και το Marketing του εγχώριου αθλητικού οικοσυστήματος. Η ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσωπήθηκε από τη γενική διευθύντρια, Αγγελική Αρκάδη, τον εμπορικό διευθυντή Νίκο Καραούζα και τον Διευθυντή Επικοινωνίας Ανδρέα Δημάτο.

H ΠΑΕ ΑΕΚ βραβεύτηκε στη συνολική κατηγορία Best Sports Media (Original Content/Use of social media) με το χρυσό βραβείο ως special edition για το video του ΑΕΚ ΤV για τα 95 χρόνια της ΑΕΚ «με τα μάτια της ψυχής» και πρωταγωνιστή τον τυφλό φίλαθλο της ομάδας μας, Μάρκο Κυκιβαράκη που έκανε τη διήγηση της ιστορίας της ομάδας μας, όπως την έχει ζήσει ο ίδιος από την εξέδρα!

Μάλιστα το βραβείο για λογαριασμό της ΑΕΚ παρέλαβε ο ίδιος ο Μάρκος Κυκιβαράκης, ο οποίος αποθεώθηκε από τους προσκεκλημένους λέγοντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και την κριτική επιτροπή που μας έκαναν την τιμή να μας απονείμουν αυτό το βραβείο. Επειδή ο κόσμος εντυπωσιάζεται με την περίπτωση τη δική μου και το πώς μπορώ να παρακολουθώ ποδόσφαιρο, θα ήθελα να πω ότι στη ζωή δεν υπάρχει ‘’δεν μπορώ’’, υπάρχει μόνο ‘’δεν θέλω’’. Όταν θέλεις λοιπόν κάτι τόσο πολύ, τότε κάνεις αυτό που σου αρέσει και αυτό που αγαπάς»…

Η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε όμως και δεύτερο βραβείο και συγκεκριμένα το χάλκινο στη γενική κατηγορία Best in Sports Marketing for Brands και συγκεκριμένα στο CSR Programme για την περσινή της καμπάνια για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου: #Awareness #Protection #Fun!

Το βραβείο παρέλαβε η γενική διευθύντρια της ΠΑΕ ΑΕΚ, κ. Αγγελική Αρκάδη, που εμπνεύστηκε τη συγκεκριμένη καμπάνια στο πλαίσιο λειτουργίας του AEK Kids Club και η οποία έγινε υπό την αιγίδα του CSI Institute («Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια») που ίδρυσε ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης, Ειδικός Ερευνητής, Αναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων, ο οποίος και πραγματοποίησε δύο ομιλίες στο πλαίσιο της καμπάνιας. Μάλιστα η συγκεκριμένη δράση της ΑΕΚ θα συνεχιστεί και στη διάρκεια της εφετινής σεζόν με πολλαπλές ενέργειες.

Δύο σημαντικά βραβεία για δράσεις που σχετίζονται άμεσα με την ΑΕΚ απονεμήθηκαν στη χορηγό εταιρία Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα το χάλκινο στην κατηγορία Engagement/Experiential για το πρόγραμμα «Πρώτη Φορά στην ΑΕΚ» και επίσης το χάλκινο στην κατηγορία Integrated Marketing για την καμπάνια «Νέα εμφάνιση ΑΕΚ»!

Mεγάλη διάκριση βεβαίως και για τον μεγάλο χορηγό της ομάδας μας, αφού στον ΟΠΑΠ, που κυριάρχησε στις συνολικές βραβεύσεις, απονεμήθηκε το Sports Brand of the Year!

Στην τελετή απονομής, με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Βασίλη Σκουντή παρευρέθηκαν πάνω από 200 υψηλόβαθμα στελέχη και βραβεύθηκαν τα έργα που διακρίθηκαν από την 31μελή Κριτική Επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από διάσημους αθλητές, εκπροσώπους ομοσπονδιών, υψηλόβαθμα στελέχη από επιχειρήσεις και αθλητικούς συλλόγους, Sports Marketing specialists και καταξιωμένους δημοσιογράφους.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος απένειμε τα τιμητικά βραβεία και ανέδειξε τον ρόλο των επαγγελματιών της επικοινωνίας στον αθλητισμό: «Μπορεί ο αθλητής να είναι ο πρωταγωνιστής στα αθλητικά δρώμενα, αλλά αν δε φωτιστεί κατάλληλα από τους εκπροσώπους του Τύπου και τους εκπροσώπους του Marketing χάνεται και ξεφτίζει γρήγορα αυτή η εικόνα», ανέφερε ο ίδιος και προσέθεσε: «Στα σημερινά βραβεία, δεν υπάρχουν μόνο οι κορυφές, υπάρχει όλη η πυραμίδα του αθλητισμού και αυτό είναι το καλό. Το οικοσύστημα του αθλητισμού που είναι σήμερα εδώ πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει, όχι μόνο στον ελληνικό αθλητισμό αλλά και στην ελληνική κοινωνία».

Η βραδιά άρχισε με την απονομή τιμητικού βραβείου στον ελληνικής καταγωγής υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο (Dean) Καρνάζη, στον Ελληνοκαναδό Γιάννη Καρκαλάτο, Δημιουργό του Kiveri Basketball Camp και στην 81χρονη wind surfer Αναστασία Γερολυμάτου, ενώ ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Σπύρος Γιαννιώτης, ανάφερε στην εναρκτήρια ομιλία του: «Η θέση του προέδρου είναι πολύ τιμητική. Τα Sports Marketing Awards γίνονται θεσμός. Γίνονται για τρίτη χρονιά φέτος. Είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία γιατί ψηφίζουμε αθλητικά. Με γνώμονα τον αθλητισμό. Σε αυτή τη διοργάνωση βραβεύονται οι καλύτεροι και, σίγουρα, αυτοί που δεν βραβεύτηκαν του χρόνου θα γίνουν ακόμα καλύτεροι για να κυνηγήσουν τις πρωτιές».