LIVE: Η ταινία του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια (video)

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ετοιμάζει εντυπωσιακές παραγωγές. Μετά την ταινία για το αήττητο πρωτάθλημα, σειρά πήρε η ταινία για τον αρχηγό του «δικεφάλου του Βορρά», Αντρέ Βιεϊρίνια.

Με τον τίτλο «Becoming The Leader : The Story of Andre Vieirinha», η ταινία προβάλει όλη την πορεία του Πορτογάλου μέχρι την κορυφή. Είναι βασισμένη στη φιλοσοφία του, τις αξίες του, την ποδοσφαιρική του κλάση και φυσικά όλα όσα πέρασε την περασμένη σεζόν. Τα κρίσιμα γκολ, τον τραυματισμό αλλά και την αποθέωση στη φιέστα για το νταμπλ του ΠΑΟΚ.

Δείτε ζωντανά την ταινία του PAOK TV για τον Αντρέ Βιεϊρίνια