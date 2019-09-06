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Super League: Θέματα για Άρη-Πανιώνιο
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Onsports Team Onsports Team 06 Σεπτεμβρίου 2019, 16:34
SUPER LEAGUE / Άρης / Πανιώνιος

Super League: Θέματα για Άρη-Πανιώνιο

Προσφυγές έσκασαν σε Άρη (Κυριάκος Σαββίδης) και Πανιώνιο (Αυλωνίτης, Μπανανά, Καθάριος, Σιώπης).

Αναλυτικά οι υποθέσεις:

1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΜΠΑΝΑΝΑ (YAYA BANANA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

  1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑ-ΒΟΛΗΣ)
  2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚAΘΑΡΙΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
  3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΩΠΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
  4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)
  5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891(ΕΞ ΑΝΑ-ΒΟΛΗΣ)

7.ΠΑΕ ΓΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1981 κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΧΟΣΕ ΑΡΝΟΥΛΦΟ ΜΟΝΤΙΕΛ ΝΟΥ-ΝΕΖ (JOSE ARNULFO MONTIEL NUNEZ) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΣΤΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Σ. 1891

  1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΟΣΕΦ ΒΙΝΤΕΚΕΡ (JOZSEF WINDECKER) κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΚΟΣ Α.Π.Ο.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
  2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΚΙΜ ΟΜΟ ΣΟΥΛΑΪΜΟΝ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)

11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

  1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΜΟΥΝΟΖ ΝΟΓΚΑΛΕΣ (ESTEBAN MUNOZ NOGALES) κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
  2. ΠΟΔ/ΣΤΗ ΤΖΕΙΜΣ ΑΝΤΟΝΥ ΝΤΕΪΒΙΣ ΜΠΟΡΙΚΟ (JAMES ANTHONY DAVIS BORIKO) κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
  3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ .(ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)
  4. ΠΡΟΠ/ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ (ΕΞ ΑΝΑ-ΒΟΛΗΣ)
  5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ
  6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ

18.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΑΝΤΡΟ ΣΕΙΛΣ ΝΤΕ ΣΑΝΤΑΝΑ (LEADRTO SALES DE SANTANA) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ - ΑΕΛ

19.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ κατά ΠΑΕ Ν.Π.Σ. ΒΟΛΟΣ

  1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΚΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Σ.Α.
  2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΜΑΝΤΟ ΓΚΟΥΦΑ κατά ΠΑΕ ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Σ.Α.
  3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΡΗΣ
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