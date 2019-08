Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε και Μπενζιά (photos)

Κάτοικος… Πειραιά είναι πλέον και επίσημα ο Γαλλοαλγερινός μέσος, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους» και ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ. Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιασίν Μπενζιά».

Το who is who

Ο Γιασίν Mπενζιά, είναι γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου 1994 στη Σεντ Ομπέν Λεζ Ελμπέφ της Γαλλίας και αγωνίζεται ως μέσος.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 από τη Λιόν, για να αγωνιστεί στη συνέχεια σε Λιλ και Φενέρμπαχτσε.

Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21 ενώ πλέον αγωνίζεται με την εθνική ανδρών της Αλγερίας.

Ανακοίνωσε Λοβέρα, έρχεται ο Γκασπάρ

Ο Γιασίν Μπενζιά αποτελεί το δεύτερο «χτύπημα» του Ολυμπιακού, τις τελευταίες ώρες, καθώς την… αρχή έκανε ο Μαξιμιλιάνο Λοβέρα. Ο Αργεντίνος έβαλε την… τζίφρα του σε συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών με τους Πειραιώτες και το πρωί του Σαββάτου (31/8) ανακοινώθηκε και επίσημα.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν και τον Μπρούνο Γκασπάρ. Ο Πορτογάλος αμυντικός, που αγωνίζεται με την ίδια ευκολία στο δεξί και το αριστερό άκρο, αναμένεται να φτάσει το απόγευμα του Σαββάτου (31/8) στις 17:20 με πτήση από την Φρανκφούρτη και θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν δεν παρουσιαστεί κάποιο… απρόοπτο της τελευταίας στιγμής θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.