Ολυμπιακός: Λοβέρα και με την… βούλα (photos+video)

Ο Αργεντίνος μέσος αποτελεί την πρώτη, χρονικά, μεταγραφή των «ερυθρόλευκων» μετά την είσοδο στους ομίλους του Champions League, καθώς πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ που υποβλήθηκε τις τελευταίες ώρες και το πρωί του Σαββάτου (31/8) οι Πειραιώτες τον ανακοίνωσαν και επίσημα.

«Μαξιμιλιάνο Λοβέρα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ποστάρισμα των «ερυθρόλευκων» στους επίσημους λογαριασμούς στα social media, με το οποίο ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ. Πάντως, ο Λατίνος άσος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες αργά το βράδυ της Παρασκευής (30/8) και θα παραμείνει κάτοικος… Λιμανιού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μάλιστα, λίγο αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση από το επίσημο site των Πειραιωτών. Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μαξιμιλιάνο Αλμπέρτο "Μάξι" Λοβέρα».

Το who is who

Ο Μάξι Λοβέρα είναι γεννημένος στις 9 Μαρτίου 1999 στη Λαγούνα Μπλάνκα της Αργεντινής και αγωνίζεται ως δεξιός μέσος.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ροζάριο Σέντραλ και αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα του συλλόγου της Αργεντινής τις τελευταίες δύο σεζόν.

