Παναθηναϊκός: Κλείνει ο Σένκεφελντ! (photo)

Bart Schenkeveld is zojuist in Athene geland om zijn transfer naar Panathinaikos af te ronden. Verdediger (27) is transfervrij na vertrek bij Melbourne Victory, Australië. Hij speelde eerder bij Feyenoord, Excelsior, Heracles Almelo en PEC Zwolle. #transfernieuws pic.twitter.com/0kt2LujLgR