ΑΕΚ-Ξάνθη: Εντυπωσιακό κορεό και αποδοκιμασίες για Καρντόσο στο ΟΑΚΑ (photos)

Ένα τρομερό κορέο ετοίμασαν οι φίλοι της ΑΕΚ για την πρεμιέρα με την Ξάνθη. Το πέταλο των οργανωμένων ντύθηκε με κίτρινα, μαύρα και μπλε χαρτάκια χρώματα που παραπέμπουν στην Μαρσέιγ.

Είναι γνωστή άλλωστε πως η ORIGINAL 21 έχει καλές σχέσεις με τους οπαδούς της ομάδας της Μασσαλίας. Υπήρχε μάλιστα και πανό που συμπλήρωνε το εντυπωσιακό κορεό το οποίο έγραφε: «We raise our beers up in the air, for the nights we don't remember, for the friends we'll never forget», δηλαδή «υψώνουμε τις μπύρες μας στον αέρα, για τις νύχτες που δεν θυμόμαστε, για τους φίλους που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Από εκεί και πέρα, αποδοκιμάστηκε ο Μιγκέλ Καρντόσο από μερίδα οπαδών της ΑΕΚ όταν ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα. Ξεκάθαρα το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για το Πορτογάλο.