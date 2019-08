ΑΕΚ: Οι ευχές στον Μίμη Παπαϊωάννου (photo)

View this post on Instagram

Τα 77 του χρόνια κλείνει σήμερα ο μεγάλος Μίμης Παπαϊωάννου.Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές της ιστορίας, ο κορυφαίος του 20ου αιώνα σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), υπηρέτησε την ΑΕΚ από το 1962 έως το 1979. Είναι ο πρώτος σε συμμετοχές και γκολ για την ομάδα μας στην Α' Εθνική με 480 αγώνες και 233 γκολ, με κατακτήσεις πέντε Πρωταθλημάτων (1963, 1968, 1971, 1978, 1979) και τριών Κυπέλλων Ελλάδας (1964, 1966, 1978) ενώ ήταν κι αρχηγός της ομάδας της ΑΕΚ που πραγματοποίησε την ανεπανάληπτη πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ το 1977. Ήταν μέλος της Εθνικής Ανδρών από το 1963 έως το 1978, με 61 συμμετοχές και 20 γκολ. Είναι από τα ζωντανά σύμβολα της ΑΕΚ, λατρεμένος από τους οπαδούς της σε όλες τις γενιές και αγαπητός σ' όλους τους φιλάθλους, ως αγωνιστική αξία και πρότυπο ήθους, για πάνω από μισό αιώνα.