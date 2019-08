Πήρε Σιντιμπέ η Έβερτον (photos+video)

Λίγες ώρες πριν το τέλος της προθεσμίας της μεταγραφικής περιόδου, η Έβερτον ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Γάλλου δεξιού μπακ.

Τα «ζαχαρωτά» τα βρήκαν σε όλα με τη Μονακό για δανεισμό του παίκτη για έναν χρόνο, ενώ θα τοποθετηθεί οψιόν αγοράς ύψους 14 εκατ. ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

? | @DjibrilSidibeS3 joins the Toffees on loan for 2019/20, with an option to buy.



Bienvenue, Djibril! ? #EFC