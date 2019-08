ΠΑΟΚ: Το promo για την ταινία «The Invincibles»

Το βράδυ της Κυριακής, στις 21:00 είναι προγραμματισμένη να προβληθεί η νέα ταινία του ΠΑΟΚ, μέσα από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο youtube.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δικέφαλος ανέφερε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του στα social media ότι: «Η άλλη πλευρά της επιτυχίας. Οι ανθρώπινες ιστορίες. Οι σχέσεις ζωής. Οι λεπτομέρειες που κάνουν την οικογένεια του ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει. Witness history. The Future is Here. The Invincibles Movie. Ζωντανά στις 21:00 στο κανάλι μας στο YouTube».