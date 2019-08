ΠΑΟΚ: Sold out στα διαρκείας!

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ απέδειξαν και πάλι την τρέλα τους. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε το sold out στα εισιτήρια διαρκείας, στα οποία είχε βάλει… πλαφόν, προκειμένου να μπορεί να εκδίδει και απλά εισιτήρια για τους αγώνες.

Τα 22.000 εισιτήρια διαρκείας που αποφασίστηκε να εκδοθούν εξαντλήθηκαν, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Οι φίλοι των νταμπλούχων αναμένεται να γεμίζουν τη Τούμπα σε κάθε παιχνίδι, με στόχο να ενισχύσουν τους παίκτες του Άμπελ Φερέιρα και να τους σπρώξουν σε νέες επιτυχίες.

Season Tickets are Sold Out. Get ready for the Toumba Experience... #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/PJoxLA3UxS