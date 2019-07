ΑΕΚ: Αυτή είναι η δεύτερη φανέλα (photos)

Η δεύτερη φανέλα που θα φορά φέτος η ΑΕΚ στις εκτός έδρας αναμετρήσεις αποκαλύφθηκε σήμερα, με τους παίκτες να τη φορούν στο αποψινό φιλικό (19:00) με τη Μακάμπι Νετάνια στην Πολωνία. Η φανέλα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ΈνωσηΤα μαύρα μανίκια καταλήγουν σε κίτρινη λεπτομέρεια, ενώ η πλάτη είναι όλη μαύρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αποκάλυψη της δεύτερης φανέλας της ομάδας μας για τους εκτός έδρας αγώνες της σεζόν 2019-20, που από σήμερα βγαίνει στην αγορά για τους φιλάθλους μας. Με τη δεύτερη εμφάνιση της εφετινής σεζόν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά η ομάδα μας στο τρίτο φιλικό επί πολωνικού εδάφους, απόψε στις 19.00 με αντίπαλο τη Μακάμπι Νετάνια.

Όλοι μαζί, μία ομάδα!

Όλοι μαζί για την ομάδα μας!

Όλοι μαζί για το έμβλημα και τη φανέλα μας!

Our shirt, our history, our pride!

Στη δεύτερη σεζόν της συνεργασίας μεγάλων προοπτικών με την αμερικανική εταιρία Capelli Sport, η ομάδα μας διατηρεί τη μαύρη φανέλα στη δεύτερη εμφάνισή της για τους εκτός έδρας αγώνες με τη διαφορά ότι το κλασσικό μαύρο σχέδιο έχει οριζόντια κίτρινη ρίγα.

Πρόκειται για φανέλα αποκλειστικά σχεδιασμένη για την ΑΕΚ, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, την αισθητική και τις ανάγκες της ομάδας μας. Τα μαύρα μανίκια καταλήγουν σε κίτρινη λεπτομέρεια, ενώ η πλάτη είναι όλη μαύρη.

Φανέλα υψηλών ποιοτικών στάνταρ με τεχνολογία CS-COOL για αυξημένη κυκλοφορία αέρα, διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας και απορρόφηση υγρασίας.

Στη διάθεση των φιλάθλων

Η νέα φανέλα είναι άμεση διαθέσιμη από τα καταστήματα της ομάδας μας στο ισόγειο των κεντρικών γραφείων της ΠΑΕ ΑΕΚ (Ολύμπου & Πάτμου, Μαρούσι) και το ΑΕΚ Concept Store στη Νέα Φιλαδέλφεια (Λεωφ. Δεκελείας 140), από επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών και φυσικά από το AEK FC E-SHOP ΕΔΩ

Η ανδρική φανέλα τιμάται στα 49,90 ευρώ και η παιδική στα 47,90».