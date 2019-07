Ολυμπιακός: Καρέ-καρέ ο σοβαρός τραυματισμός του Φορτούνη (photos)

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Κώστα Φορτούνη και κατ’ επέκταση και του Ολυμπιακού.

Στο προχτεσινό παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» με το Αμβούργο (1-1), ο αρχηγός του Ολυμπιακού σε μια ανύποπτη φάση, τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι χειρότεροι φόβοι του ιατρικού επιτελείο του Ολυμπιακού επιβεβαιώθηκαν καθώς ο διεθνής Έλληνας μέσος υπέστη ρήξη χιαστών και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες.

Tα δύσκολα είναι για τους δυνατούς! Είμαστε όλοι δίπλα σου αρχηγέ και σε περιμένουμε γρήγορα κοντά μας! / Stay strong captain Kostas Fortounis! Have a speedy recovery, the Olympiacos family is by your side!#Olympiacos #Family #Staystrong #GetWellSoon #Captain pic.twitter.com/aCfP8uxQ6X