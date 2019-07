Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συμφωνήσει με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και έπειτα από την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ανακοινώθηκε και επίσημα.

Ο 19χρονος διεθνής άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, προερχόμενος από την Παρτιζάν. Οι Σέρβοι θα κρατήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη της τάξεως του 15%, ενώ ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο πέντε ετών.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την μεταγραφή μέσω των επίσημων λογαριασμών στα social media, ενώ αργότερα βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση στο site του συλλόγου. «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το who is who

Ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς είναι γεννημένος στις 23 Μαρτίου 2000 στην Μπιγέλινα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Παρτίζαν Βελιγραδίου, μετρώντας 50 συμμετοχές και έχοντας σκοράρει 4 φορές σε Πρωτάθλημα Σερβίας, Κύπελλο Σερβίας και Europa League. Eίναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας Κ21.