ΠΑΟΚ: Έφτασε Ολλανδία ο Φερέιρα (photos)

Ο Πορτογάλος τεχνικός αφού έβαλε την υπογραφή του, στο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, «πέταξε» κατευθείαν για την Ολλανδία, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Μάλιστα, ο Φερέιρα έβαλε αμέσως τη… φόρμα εργασίας και έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά, καθώς είχε την πρώτη του γνωριμία με τους ανθρώπους και τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές τόνισε: «Ξέρω καλά τι πετύχατε πέρυσι και θέλω να το επαναλάβουμε. Θέλω να πάρουμε και μαζί το νταμπλ!

Γνωρίζω ότι είστε ένα γκρουπ πολύ καλών παικτών και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Να ξέρετε ότι θα είμαι δίκαιος με όλους και όλοι θα κριθούν με δίκαια και ποδοσφαιρικά κριτήρια».

Abel Ferreira arrived to our training camp and was introduced to the players and the staff #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/VOHAud7W7S