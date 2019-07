Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» ο Σιαμπάνης

Ο μέχρι πρότινος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έκανε σήμερα (1/07) το πρωί την πρώτη του προπόνηση με τους «ερυθρόλευκους» επί πολωνικού εδάφους και λίγες ώρες αργότερα η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του.

Η λιτή ανακοίνωση των Πειραιωτών αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάριου Σιαμπάνη.»

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων 20χρονος (28/9/1999) τερματοφύλακας (1.87 μ.) θα πλαισιώσει τον Ζοζέ Σα, ο οποίος αυτές τις μέρες στην Πολωνία είχε στο πλευρό του τον 17χρονο Κώστα Τζολάκη και τον 18χρονο Δημήτρη Στουρνάρα, καθώς ο Χουτεσιώτης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό δύο μέρες πριν από το ταξίδι για Γκνιεβίνο.

Μάριε Σιαμπάνη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Marios Siampanis welcome to Olympiacos FC! ?⚪ #olympiacos #welcome #MariosSiampanis #WelcomeSiampanis pic.twitter.com/HYHzF69cyO