Η «ρουκέτα» του Βιεϊρίνια στο Αγρίνιο, καλύτερο γκολ της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ (video)

Σκοράροντας στα πιο κρίσιμα σημεία της χρονιάς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια, οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος και σε αυτή του Κυπέλλου Ελλάδας. Πέρα, όμως, από τα σημαντικά γκολ ο Βιεϊρίνια πέτυχε και μερικά από τα πιο θεαματικά της χρονιάς.

Όπως η «φωτοβολίδα» στο Αγρίνιο με την οποία ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ και έκανε την αρχή για ακόμα μια μεγάλη ανατροπή μέσα στη σεζόν. Το γκολ αυτό συγκέντρωσε το 61,63% των ψήφων από τους φίλους του ΠΑΟΚ και έδωσε στον Βιεϊρίνια το βραβείο «Regency Casino Best Goal of the Season».

Θυμηθείτε ξανά τη γκολάρα του Βιεϊρίνια